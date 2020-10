ترامب يشن هجوما عنيفا على متظاهري بورتلاند ويصفهم بـ”الحيوانات”

2020/10/13 | 09:29 - المصدر: المعلومة

المعلومة/بغداد..

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على متظاهري مدينة بورتلاند بولاية أوريغون شمال غرب البلاد، أسقطوا تمثالين للرئيسين أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، ووصفهم بـ”الحيوانات”.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” تعليقا على الاضطرابات التي شهدتها بورتلاند ليل الأحد: “ضعوا هؤلاء الحيوانات في السجن حالا..



اليسار الراديكالي لا يعرف سوى الاستفادة من “القيادة والحمقاء للأغبياء..



هذا هو بايدن! القانون والنظام!”.

وكان حوالى 300 شخص حسب الشرطة، تجمعوا في وسط بورتلاند الأحد عشية “يوم كولومبوس”، الذي يحيي فيه الأمريكيون ذكرى اكتشاف كريستوف كولومبوس للعالم الجديد، غير أن ولايات ومدنا عديدة في سائر أنحاء الولايات المتحدة غيرت تسمية هذا العيد إلى “يوم الشعوب الأصلية”، وذلك بسبب الاتهامات المتزايدة لكولومبوس بأنه الرجل الذي أرسى دعائم عصر الاستعمار وعنف العنصريين في القارة الأمريكية.



انتهى/36

