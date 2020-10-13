باب الاعتراض مفتوح.. نتائج الدور الأول لطلبة السادس معرضة لـ”التغيير”

2020/10/13 | 09:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغاد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، فتح بــــاب الاعتراض على نتائج الدور الاول للامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020 .

وقال وكيــــل الوزارة للشــــؤون الاداريــــة، فلاح القيســــي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “التقديم يســــتمر لمــــدة أســــبوع واحد عــــن طريق المــــدارس حصراً، ومن خلال اســــتمارة معدة لهذا الغرض معتمدة بحسب الســــياقات الســــابقة”.

وأضاف أنه “سيتم استحصال مبلغ رمزي من الطالب المعترض عن كل مادة ليتسنى للمدرسة رفع الاســــتمارة الى المديريات العامة التي بدورها سترسلها الى مديرية التقويم والامتحانــــات”، مبيناً أن “اعــــلان نتائج الاعتراض سيجري عن طريق المدرسة أيضا”.

وأشار القيسي إلى “الاســــتعداد مبكرا للاجراءات الخاصــــة بالدور الثاني من خــــلال تعفير المراكز وتهيئة المســــتلزمات الخاصة بالامتحان، فضلا عن توزيــــع المراقبين وتهيئة المنصات الالكترونية لمراجعــــة المنهــــاج الدراســــي، اضافة الــــى العمل على توفيــــر اجهزة تشــــويش بالقاعات وقياس الحــــرارة وفرق صحية، فضلا عن التنســــيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الاحتياجات الخدمية والتنسيق مع الجهات الامنية لتأمين المراكز”.

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