اليوم.. يمكنك رؤية المريخ بالعين المجردة

2020/10/13 | 09:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيظهر المريخ كنجم أحمر براق فى سماء الليل اليوم الثلاثاء، إذ يتقابل مع الشمس لأول مرة منذ 2018، وسيمر كوكب الأرض فى مداره حول الشمس بينها وبين المريخ، وسيكون الكوكب الأحمر مرئيًا بالعين المجردة وسيظهر بلون مائل إلى الحمرة قليلاً، فالنظر إليه من خلال التلسكوب سيتيح لك اكتشاف ميزات السطح ورؤية القمم الجليدية القطبية.

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