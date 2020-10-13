مقترح لإدارة نفط الاقليم مع بغداد وإعادة صياغة قانون الشركة الوطنية

2020/10/13 | 09:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، طبيعة وتوجه المفاوض في حكومة إقليم كردستان بالروح (الايجابية) التي تتناغم مع توجهات الحكومة المركزية، للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في كردستان.

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