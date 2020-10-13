الصحة تعلن موعد وصول 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وتكشف ’’خواصه’’ المجربة

2020/10/13 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، عن أن العراق سيتسلم 10 ملايين جرعة من لقاحين مضادين لكورونا، أحدهما بريطاني، والآخر صيني، نهاية العام الحالي، في وقت أعلنت فيه صحة بابل خلو ردهة الحياة الوبائية من مرضى الجائحة.

وقال اختصاص الصحة العامة في الوزارة، الدكتور وسام حسين في تصريح صحفي، إن "منظمة الصحة العالمية ستعمل على توزيع لقاح كورونا البريطاني أو الصيني نهاية العام الحالي، والعراق من ضمن الشركاء في تحالف اللقاحات، إذ سيحصل على 10 ملايين جرعة كدفعة اولى، أي تقريبا ربع نفوس البلد وسيخصص للفئات ذات الأخطار العالية".

وأضاف، أن "العراق سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات، بعد مضي ثلاثة أشهر من استيراد الدفعة الأولى، ليصبح العدد الكلي 20 مليون جرعة"، مبيناً أن "تلك اللقاحات لم تسبب اية مضاعفات جانبية للأشخاص".

ولفت حسين إلى "وجود تجربة بريطانية علاجية تحتوي على بروتينات تعرف باسم (إنترفيرون بيتا) وتكمن باستنشاق البروتين مباشرة عبر بخاخات إلى رئات المرضى الذين يعانون من الفيروس بغية تحفيز الاستجابة المناعية لديهم، وتعمل كمضادات تتعرف على كورونا وتمنع انشطارها".

وأوضح،، أن "هذا العلاج يقلل بنسبة 79 بالمئة من احتمالات تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا، وخصوصا الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي، وقد أثبت علميا نجاحها"، مشيراً إلى أن "المرضى الذين شملتهم التجربة كانوا أكثر قابلية للشفاء، وستعمل بريطانيا للحصول على موافقة بأسرع وقت لعلاج الفيروس خلال الشهرين المقبلين، أي بحلول الشتاء، مثلما حدث في اطلاق دواء (ريمديسفير) المضاد للفيروسات الذي أثبت قدرته على تسريع مدة التعافي، وعند حصول الشركة على الموافقة فسيتعين تصنيع الدواء والبخاخات المستخدمة بكميات كبيرة وتزويد أغلب الدول بها".

وأشار الى "وجود لقاح آخر هو الأول من نوعه، وبإمكانه الوقاية من الفيروس والأنفلونزا في آن واحد، ومن المؤمل أن يدخل تجاربه في المرحلة الأولى بالصين بداية تشرين الثاني المقبل، وسيتم إعطاؤه للمتطوعين عبر الأنف، وعند نجاحه سيؤدي إلى استجابة مناعية وانتاج أجسام مضادة تمنع كورونا من الانتشار بالجسم".

وفي بابل، قال مدير صحة المحافظة محمد هاشم الجعفري، إن "المحافظة شهدت في الآونة الاخيرة انخفاضاً كبيراً بأعداد المصابين بكورونا، وارتفاع حالات الشفاء، إذ سجلت 185 حالة شفاء في يوم واحد"، مؤكدا "خلو ردهة الحياة الوبائية من المرضى الراقدين والمصابين والمشتبه بإصابتهم".

وذكر، أن "الدائرة خصصت 10 ردهات وبائية في المستشفيات تحتوي على 284 سريرا و144 جهازا للانعاش، فضلا عن مختبرات لتشخيص الحالات"، مضيفا ان حالات الوفاة سجلت ايضا انخفاضا كبيرا، اذ لم تسجل المحافظة اية حالة خلال الايام الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن موعد وصول 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وتكشف ’’خواصه’’ المجربة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن موعد وصول 20 مليون جرعة من لقاح كورونا وتكشف ’’خواصه’’ المجربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).