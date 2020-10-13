2020/10/13 | 09:39 - المصدر: عين العراق

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شركة دايو الكورية العاملة في مشروع ميناء الفاو الكبير تقدم مديرا جديدا

بغداد/..قدمت شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، مديراً جديداً لها خلفا للراحل الذي تجري التحقيقات للكشف عن سبب موته في حادث سجل الجمعة الماضية.

وذكرت الشركة العامة لموانئ العراق في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ان شركة الموانئ عقدت اجتماعاً برئاسة مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي مع الملاك الفني لشركة دايو الكورية المنفذة لأعمال ميناء الفاو الكبير .

و واوضح الفرطوسي ان شركة دايو قدمت مديراً فنياً بديلاً عن مديرها السابق الذي وجد مشنوقا في مقر اقامته بالشركة الكورية .

من جانبه اكد مدير المشروع الجديد في الاجتماع استمرار الشركة في تنفيذ هذا المشروع و المضي قدماً في التعاقد على المشاريع المتفق عليها مع وزارة النقل .

وكان قد عثر على مدير شركة دايو الكورية مشنوقا في سلك بمقر الشركة الجمعة الماضية ومازالت التحقيقات جارية للكشف عن سبب الحادث .

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