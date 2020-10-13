180 دولة انضمت لمسعى تمويل لقاحات ضد كورونا

2020/10/13 | 09:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية، إن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة لتمويل شراء وتوزيع لقاحات ضد كورونا على الدول الغنية والفقيرة بشكل عادل.

وأعلنت كبيرة خبراء المنظمة سمية سواميناثان الرقم، خلال إيجاز صحافي عبر الهاتف الاثنين.

وسبق للتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات “غافي” الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج “كوفاكس” وأعلن أخيراً، أن 170 دولة بينها الصين انضمت للحملة الهادفة للمساعدة على شراء وتسليم ملياري جرعة من اللقاحات المعتمدة بحلول نهاية 2021.

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