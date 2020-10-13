ترامب يستانف حملته الانتخابية

2020/10/13 | 09:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواصلة حملته الانتخابية يوم الإثنين في أول تجمع انتخابي رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا، مخاطباً حشداً من الأشخاص في فلوريدا ضمن مساعيه لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام آلاف من أنصاره: “أشعر بالقوة”، وقال مازحاً إنه سيقوم بـ “تقبيل الرجال والنساء الجميلات” بين الجمهور.

وأضاف الرئيس: “إنه أمر محفوف بالمخاطر ولكن يجب أن تخرجوا”، مضيفاً أنه سعيد بعدم “حبسه” مجدداً.

وكرر ترامب ما قاله عن أنه “محصّن” رغم مخاوف المجتمع العلمي بأن المناعة لدى مرضى كوفيد – 19 السابقين ربما تكون قصيرة الأجل.

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