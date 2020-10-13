2020/10/13 | 09:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لليوم الثالث على التوالي اضراب ذوي المهن الصحية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لليوم الثالث على التوالي اضراب ذوي المهن الصحية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).