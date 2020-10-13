اطلاق مبادرة «توظيف» لتوفير فرص عمل لـ2،6 مليون عاطل

2020/10/13 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداطلقت الحكومة العراقية، مبادرة «توظيف» لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وفي العراق 2.6 مليون عاطل عن العمل بحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينهم 10 الاف من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الأخير "عقد اجتماعاً مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق، جرت خلاله مناقشة المبادرة وأهميتها في الوقت الراهن، والخطط التي وضعت من اجل توظيف الشباب في سوق العمل".

ورحب الكاظمي بـ"اعضاء المبادرة وبارك لهم هذا المشروع الوطني"، مؤكداً أنها "خطوة بالاتجاه الصحيح، لمعالجة البطالة التي تفاقمت بسبب السياسات التوظيفية الخاطئة والمتراكمة".

وبين الكاظمي أن "النظام الاقتصادي في العراق، ما زال أسير الانظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة".

واكد الكاظمي "دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص".

وشدد على "الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة".

ودعا الكاظمي المؤسسات كافة الى "التعاطي مع هذه الخطوة، وتذليل العقبات أمامها، وتطوير العمل بما يمكّن هذه المنظومة من تحقيق الاتصال المطلوب مع كل المؤسسات في القطاعين العام والخاص".

وخصصت الحكومة الرابط الآتي: https://tawtheef.gov.iq/ للتقديم على الوظائف في القطاع العام والخاص.

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