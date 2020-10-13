برلمان كوردستان يناقش تاخر صرف الرواتب مع وزير المالية

2020/10/13 | 09:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجتمع اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان.

وقال البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عضو اللجنة المالية سركو آزاد خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية ستجتمع مع وزير المالية لمناقشة موضوع توزيع رواتب موظفي اقليم كوردستان.

واضاف: كما سيناقش الاجتماع قرار تغيير تاريخ صرف رواتب الموظفين من الشهر الرابع الى الشهر التاسع والمبالغ المرسلة كتخصيصات للرواتب من قبل الحكومة الاتحادية واسباب تاخر صرف رواتب الموظفين.

PUKmedia خاص ‌

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