2020/10/13 | 09:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد رفيع من وزارة البيشمركة، صباح اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد، لمناقشة الاوضاع الامنية مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وقال جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني في وزارة البيشمركة وصلت الى بغداد للاجتماع مع اللجنة العليا للتنسيق العسكري والامني في الحكومة الاتحادية وهذا الاجتماع هو استمرار للاجتماعات السابقة التي عقدت بيننا.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش تشكيل مراكز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش، بالاضافة الى مناقشة بناء خط دفاعي يمتد من محافظة ديالى والى محافظة نينوى وتنفيذ عمليات مشتركة بين الجيش والبيشمركة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي.

PUKmedia متابعة

‌

‌ش‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من وزارة البيشمركة يصل العاصمة بغداد ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من وزارة البيشمركة يصل العاصمة بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).