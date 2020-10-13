استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم

2020/10/13 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أستقر اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي ليكون ثابتاً بعد انخفاضه يوم أمس الاثنين بعد عودة العمل في جميع انحاء تركيا.سعر صرف الليرة التركية لليوم شهد استقراراً واضحاً على نفس سعر يوم امس والذي بلغ 790 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي.ومن المتوقع ان تشهد الليرة التركية انخفاضاً […]

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