اعتقال أحد معاوني ابو مصعب الزرقاوي بعملية استخباراتية في بغداد

2020/10/13 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، تمكنت من القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق بمحافظة بغداد”.

وأوضحت ان “عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم له بعد متابعة من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد، كما وانه مطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بمايسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للأغتيالات وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقواله وتسليمة الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي”.

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