بالصور …. محمد عطية يعلن خطوبته على ميرنا الهلباوي

2020/10/13 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….أعلن نجم ستار أكاديمي الفنان محمد عطية ارتباطه رسميًا بالمدونة والكاتبة ميرنا الهلباوي مالكة كافيه “OPA” ، حيث نشر عطية عبر حسابه الرسمي على موقع انستاجرام صورة تجمعه مع ميرنا.وقامت ميرنا الهلباوي ايضاً بنشر صورة شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد ارتباطها بالفنان محمد عطية حيث قالت، : “في اليوم العالمي للصحة النفسية ..[…]

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