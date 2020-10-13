النقل: 7500 طائرة عبرت أجوائنا خلال أيلول

2020/10/13 | 09:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، الثلاثاء، عن أن عدد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال شهر أيلول الماضي.

وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6/263 طائرة خلال أيلول، بينما بلغ معدل الطائرات القادمة والمغادرة (1،315) طائرة”.

وأضاف هاشم، أن “الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة والالتزام بإجراءات السلامة الجوية، مما يجعل الأجواء العراقية مكتظة بالطائرات”.



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