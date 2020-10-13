بينهم حملة ماجستير ودكتوراه.. العمل تكشف رقمًا مهولًا للعاطلين المسجلين لديها

2020/10/13 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 2.6 مليون عاطل عن العمل مسجل لديها بينهم 10 الاف من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، إن وزارته لها المسؤولية القانونية لتوظيف الشباب العاطلين، خصوصا أن جائحة كورونا رفعت نسبة البطالة بالبلاد وزيادة معدل الفقر.

واضاف ان هناك مليوناً و٦٠٠ الف عاطل عن العمل مسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منوها الى ان مجلس الخدمة الاتحادي سيكون له دور فاعل في الفترة المقبلة لتوفير فرص العمل خصوصا انها من مطالب المتظاهرين للتوظيف في القطاع العام والخاص.

ولفت إلى ان هناك ٨ آلاف خريج حاصل على شهادة الماجستير مسجل في الوزارة من العاطلين عن العمل، كما أن هناك ألفي خريج من حملة شهادة الدكتوراه مسجل ايضا في الوزارة من العاطلين عن العمل.

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