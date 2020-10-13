تصاعد وتيرة العمل في ملعب صلاح الدين الأولمبي

2020/10/13 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يشهد العمل في مشروع ملعب صلاح الدين الأولمبي الذي يتسع لـ 30 ألف متفرج، تصاعداً مستمراً في وتيرة الانجاز من خلال تنفيذ تفاصيل متعددة من شركة بنكادا الايطالية لحساب وزارة الشباب والرياضة وبمتابعة مباشرة من وزير الشباب والرياضة.

وقال مدير المشروع المهندس علاء حسين في بيان للوزارة: إن "نسب الانجاز وصلت إلى 42%، وأن الملعب يتجه إلى الظهور مرتفعاً ومتميزاً عن الأرض من مسافات بعيدة ،وهو ما يجسد سرعة ودقة الانجاز ،وتصاعد مستوى الاكمالات الضرورية في الهيكل بأوقات قياسية جداً"، مبيناً أن" الأعمال مستمرة في تركيب حديد التسليح وتجاوز مرحلة مهمة جداً من تثبيت الهيكل الخرساني بالأسس".

وأضاف حسين أن"المشروع يتكون من بناية الملعب الرئيس سعة 30 ألف متفرج ،فضلاً عن الملاعب التدريبية سعة ألفي متفرج مع مضمار ألعاب قوى ,وساحة أخرى سعة 500 متفرج، وفندق أربعة نجوم يتكون من ستة طوابق و78 غرفة" ، مبيناً أن" هناك مرافق أخرى في المشروع تتضمن ساحات خضراء ومرائب لوقوف العجلات تتسع لنحو ثلاثة آلاف موقف سيارة".

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