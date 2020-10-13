مقترحات معالجة الأزمة تتصاعد.. ضرائب وجباية على الماء والكهرباء

2020/10/13 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، مجموعة حلول لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، مشددة على محاربة الفساد.

وقال عضو اللجنة، النائب يحيى العيثاوي، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته “يس عراق” إن “اللجنة قدمت مجموعة حلول للأزمة الراهنة، منها تفعيل الضرائب على الاستيراد، وكذلك على بيع العملة الصعبة في البنك المركزي، بالإضافة إلى استحصال جبايات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلاً عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتشجيع الاستثمار من خلال منح فرص جديدة للمستثمرين، سواء من قبل الهيأة الوطنية أو الهيئات في المحافظات، من أجل تعظيم موارد الدولة المالية، وعدم الاعتماد على النفط.”

وأضاف العيثاوي أن “الحكومة تطالب البرلمان بإقرار قانون الاقتراض لسد رواتب الأشهر المقبلة، بسبب اعتماد الدولة على المورد الأحادي ،وهو النفط”، مؤكداً أن “تدني أسعار النفط أظهر عيوب الاقتصاد العراقي، واعتماده الكلي على النفط”.

وأشار إلى أن “القطاع الاستثماري يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد ،إلّا أن عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال، حال دون تنشيط هذا القطاع في العراق”.

وشدد العيثاوي، على “ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة”، مبيناً أن “الفاسدين أصبحت لديهم أموال وسلاح وأمور أخرى جعلهتم بعيدين عن المحاسبة”.

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