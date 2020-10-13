عبدالجبار: مفترح لتأسيس شركة نفط في كردستان.. تفاهمات إيجابية بين الاتحادية والإقليم

2020/10/13 | 10:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اقترح وزير النفط إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.

وقال عبد الجبار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (13 تشرين الأول 2020)، إن "توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية، للتوصل إلى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأضاف أنه "قدم مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة".

وأشار إلى أن "هناك تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور"، موضحاً أن "الإقليم يمتلك الروح الايجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية بالإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية.

ولفت إلى "وجود مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم".

وتابع أن "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد".

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