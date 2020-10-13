2020/10/13 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن نشره اسماء وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من الاقساط الشهرية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية”.وأشار إلى أن “المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين البعض منهم تخلف عن سداد ما بذمته من القسط الشهري وتنفيذ الاوامر القانونية بحقهم والمتعلقة باعادة تلك الأموال”.واوضح البيان انه “سيتم نشر اسماء جديدة للممتنعين عن التسديد وعلى شكل وجبات في الايام المقبلة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين ينشر وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية ويتخذ اجراءات قانونية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين ينشر وجبة جديدة من المتلكئين لقروض بسماية ويتخذ اجراءات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).