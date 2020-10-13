السعودية : بحث مكثف عن أمير عمره 16 عاماً بعد الإبلاغ عن اختفائه

2020/10/13 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – كثفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، البحث عن المفقود أمير المفرجي (16 عاما) بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع.وناشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه.وقال ذووه في تصريح إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، […]

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