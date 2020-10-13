الاستخبارات تعلن اعتقال أحد معاوني 'أبو مصعب الزرقاوي' في بغداد (صورة)

2020/10/13 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد معاوني زعيم تنظيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي، بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم 13 تشرين الأول 2020، انه "بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على أحد معاوني المقبور ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق بمحافظة بغداد".

وأضاف البيان أن " عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم له بعد متابعة من محافظة ديالى والإطاحة به في محافظة بغداد، حيث أن المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب".

وأوضح أن "الارهابي ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير".

واشار الى ان "الارهابي تم تدوين أقواله وتسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

ر.إ

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