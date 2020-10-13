صادقون : هناك احزاب تريد تفصيل قانون الانتخابات حسب مقاسها

2020/10/13 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بين النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم البلداوي، ان بعض الكتل او الأحزاب تسعى لجعل قانون الانتخابات وفق “مقاساتها” من اجل تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب، لافتا الى وجود خلافات بين بعض الكتل حول موضوع الدوائر الانتخابية.وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ان “بعض الكتل والأحزاب […]

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