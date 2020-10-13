2020/10/13 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..يلاعب فريق القوة الجوية نظيره ديالى ففي اطار استعداد فريق الصقور للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال المدرب المساعد للفريق حمزة هادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الصقور يواصل استعداداته في معسكره الداخلي من اجل التحضير لدوري الكرة الممتاز”.

واضاف أن “الفريق لعب يوم امس مباراة ودية امام فريق حيفا انتهت بفوز الصقور برباعية واليوم سنواجه ديالى ودياً على ملعب القوة الجوية، ثم سنواجه السماوة والطلبة وامانة بغداد خلال الأيام المقبلة”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في الـ25 من الشهر الجاري.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. القوة الجوية يلاعب ديالى في الاطار الودي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. القوة الجوية يلاعب ديالى في الاطار الودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).