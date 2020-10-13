2020/10/13 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّمت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات إلى بكين بشأن دخول سفينتين تابعتين لخفر السواحل الصينية المياه الإقليمية لليابان قبالة جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي، ورفضهما الخروج لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء، بحسب مسؤولين يابانيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سندافع بقوة".. اليابان تحتج على دخول سفينتين صينيتين مياهها الإقليمية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سندافع بقوة".. اليابان تحتج على دخول سفينتين صينيتين مياهها الإقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).