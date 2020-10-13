تحالف الفتح : لا يمكن للإقليم كردستان ان يحصل على الإيرادات الداخلية والموازنة في وقت واحد

2020/10/13 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، ان الحكومة ملزمة باستغلال الإيرادات غير النفطية وتعظيم الموارد وتحريك عجلة الاقتصاد للتخلص من الازمة المالية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انهاء المشاكل مع الإقليم من اجل ضمان حصول بغداد على الإيرادات المنصوص عليها في القانون.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة […]

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