الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك V”

2020/10/13 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … بدأت دولة الامارات العربية المتحدة عن بدء اجراءات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي “سبوتنيك V” الذي يعتمد على الفيروسات الغدية في الإمارات.وبحسب مصادر اعلامية اماراتية، فأن التجارب السريرية التي ستجرى في الإمارات على اللقاح الروسي الذي طوره معهد “غاماليا” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة تأتي “في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار […]

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