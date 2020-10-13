ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية مخالفة في البصرة

2020/10/13 | 10:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء، عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية و بالتعاون مع شرطة الكمارك من ضبط شاحنة محملة (دجاج مجمد ،بزاليا، صدر دجاج ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .

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