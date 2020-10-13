خبير أمني يحذر من مناطق قد يجتمع بها المجموعات الارهابية وعصابات خطف وجريمة

2020/10/13 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من المساحات المتروكة مابين المناطق السكنية واطراف المدن والتي تستخدم لرمي الانقاض والنفايات، لافتا الى ان تلك المناطق تعد ملاذا للمجاميع الارهابية ومنطلقا لاستهداف المناطق السكنية ومعسكرات القوات الامنية.وقال الساعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “المناطق المتروكة خلف ومابين المناطق السكنية […]

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