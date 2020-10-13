نائب كردي يؤكد صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/13 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر صعوبة الاتفاق النهائي على توزيع الدوائر الانتخابية .وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ان : الكتل السياسية لازالت في اجتماعات مستمرة للتوصل الى التوافق النهائي حول توزيع الدوائر الانتخابية في ظل تشكيك البعض بنصاب جلسة يوم 10 من […]

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