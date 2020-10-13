مصدر يكشف تفاصيل زيارة وفد من البيشمركة إلى بغداد

2020/10/13 | 11:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف مصدر عسكري مطلع، الثلاثاء، تفاصيل زيارة وفد وزارة البيشمركة إلى العاصمة بغداد وأهم الملفات التي سيبحثها أثناء الزيارة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن”الوفد سيجتمع بوزارة الدفاع العراقية، وقيادة القوات البرية ورئاسة أركان الجيش، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على غرف التنسيق المشتركة في المناطق المتنازع عليها”.وأضاف أنه”تم الاتفاق مسبقا على تشكيل 4 غرف مشتركة بين وزارة الدفاع والبيشمركة، فيما ستكون مواقعها في كركوك بقاعدة كي وان العسكرية وخانقين في ديالى ومخمور وزمار بمحافظة نينوى”.وأشار إلى أن”غرف التنسيق ستكون في بداية الأمر على مستوى الضباط وتبادل المعلومات العسكرية في خطوط الصد والفراغات الأمنية، كما سيتم الاتفاق في أثناء الزيارة على اطلاق عمليات عسكرية مشتركة في منطقتين”وبين أن”العملية الأولى ستكون في المناطق الممتدة بين محافظتي ديالى والسليمانية، والثانية في مرتفات جبل قراجوغ بقضاء مخمور شرقي محافظة نينوى”.ووصل صباح اليوم الثلاثاء وفداً يمثل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، للاجتماع مع وزارة الدفاع الاتحادية واستكمال المناقشات السابقة.وكانت بغداد وأربيل قد وقعوا اتفاقية تخص تسوية الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، فيما لاقى الاتفاق امتعاضا سياسيا وشعبيا من مختلف الجهات.انتهى 15 ع

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