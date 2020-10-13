الأمن النيابية: عدم كشف نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيال من قبل اللجان المشكلة يعد تقصيرا واضحا

2020/10/13 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن عدم الكشف عن نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيال من قبل اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق يعد تقصيراً واضحا في عملها.

وأكدت اللجنة أن التحقيقات في تلك القضايا لا تزال مستمرة، ونتائجها ستكشف قريباً لكونها من واجبات الحكومة والأجهزة الأمنية..



مشيرة الى ان اللجان التي شكلت للتحقيق بتلك الجرائم التي استهدفت ناشطين وخبراء أمنيين، من مسؤولياتها الرئيسة والحتمية، الإعلان عن النتائج التي توصلت إليها.

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