2020/10/13 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست بإجراءات رفع التجاوزات في منطقة الجادرية ببغداد.

وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تغريدة له على تويتر، إن الكاظمي وجه بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست في إجراءات الإخلاء القسري التي رافقت رفع التجاوزات عن أملاك خاصة في منطقة الجادرية.

واضاف، ان الكاظمي أمر أيضا بعدم التعسف في تنفيذ القانون وأن تكون كرامة المواطن هي الأولوية لدى الجهات التنفيذية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست أثناء رفع التجاوزات في الجادرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في أسباب القسوة التي مورست أثناء رفع التجاوزات في الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).