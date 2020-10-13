برلمانيون يتهمون بعض الكتل أو الأحزاب بالسعي لجعل قانون الانتخابات وفق مقاساتها

2020/10/13 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم برلمانيون بعض الكتل او الأحزاب بالسعي لجعل قانون الانتخابات وفق مقاساتها من أجل تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب.

وأكد البرلمانيون ان الكثير من الخيارات ما تزال مطروحة لإنهاء ملف الدوائر الانتخابية، وحسم قانون الانتخابات بالكامل، في حين تسعى بعض الأطراف الى جعل العراق وفق قياساتها او ما تراه مناسبا لها، مبينين ان جدلية الدوائر الانتخابية لم تحسم بعد، وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول الدوائر، رغم الاتفاق على قواعد عامة لهذا الأمر.

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