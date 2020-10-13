رابطة الليغا تحسم موعد ’’كلاسيكو الارض’’ خلال هذا الشهر

2020/10/13 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

حسمت رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، موعد مباراة كلاسيكو الأرض، بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وسيقام الكلاسيكو، في الجولة السابعة من الليغا، على أرضية ملعب كامب نو، يوم السبت الموافق الـ 24 من شهر تشرين الاول الجاري.

وكشفت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، أن:" الكلاسيكو سيقام في الخامسة عصرا بتوقيت بغداد المحلي".

ويأتي هذا التوقيت، بعكس ما نشر في الأيام الماضية، بأن الكلاسيكو سياقم في الواحدة ظهرا، بما يتفق مع جماهير الدوري الإسباني في جنوب شرق آسيا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ10 نقاط، بينما يمتلك برشلونة 7 نقاط، مع لعبه مباراة أقل.

يشار إلى أن مواجهتي الكلاسيكو في الموسم الماضي من الليغا، أقيمت إحداها في وقت مبكر، بينما كانت المباراة الثانية ليلًا.

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