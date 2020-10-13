الثورة نوعا وكما والكاظمي بين الأمل واليأس - ضياء الشكرجي

2020/10/13 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي ضياء الشكرجيكتبت قبل أيام مقالة بعنوان «الكاظمي بين الأمل وخيبة الأمل»، وكنت على وشك الانتهاء منها، لكني بسبب خطأ ما فقدت المقالة دون خزنها، فانشغلت عن إعادة كتابتها.



واليوم كتبت لگروپ على الواتسأپ تقييما لثورة تشرين، تارة بمعيار النوع، وأخرى بمعيار الكم، وللعلاقة بين تلك المقالة وما كتبته اليوم، رأيت الدمج بين الفكرتين، تاركا اختيار اسم المقالة إلى ما بعد الفراغ من كتابتها، آملا ألا أجعلها طو ......





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