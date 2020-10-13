شركة الملاحة الجوية : اكثر من 7500 طائرة عابرة للأجواء العراقية

2020/10/13 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل ، أن عدد الطائرات العابرة والقادمة والمغادرة للأجواء العراقية بلغ أكثر من 7500 طائرة خلال شهر أيلول الماضي.وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء، إن “معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6/263 طائرة خلال أيلول، […]

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