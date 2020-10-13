النزاهة: الحكم بسجن مدير مصرف حكومي أضر بالمال العام قرابة 600 مليار دينار

2020/10/13 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل انتهى عصر النقود..بنوك مركزية تفكر بإطلاق "عملات رقمية"

بدأت العديد من البنوك المركزية حول العالم، دراسة إمكانية إطلاق عملات رقمية في خطوة قد تمثل نقطة تحول في عالم المدفوعات الذي سيطرت عليه النقود لأكثر من ثلاثة آلاف عام.

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