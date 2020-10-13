لاهور شيخ جنكي يؤكد دعم الاتحاد الوطني لجماهير قلعة دزة

2020/10/13 | 11:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، دعم الاتحاد الوطني لجماهير منطقة رابرين ومساندتهم وتلبية مطاليبهم.

واشار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني خلال اجتماع جماهيري مع ابناء منطقة قلعة دزة، اهمية دور منطقة رابرين في الثورة الجديدة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها جماهير المنطقة.

واضاف: نحن في قيادة الاتحاد الوطني قدمنا دعم ومساندة كبيرة للمواطنين وللتقليل من معاناتهم ونحن وقفنا مع جماهيرنا لكن انتشار فايروس كورونا والعزل الصحي الذي حدث منعنا من زيارة اغلب المناطق والاطلاع على مشاكل المواطنين.

وتابع: نحن في قيادة الاتحاد الوطني لم ننتظر ان يأتي المواطنون الينا نحن ذنهب اليهم بانفسنا للاطلاع على مشاكلهم والعمل على معالجتها.

وشكر لاهور شخ جنكي جماهير منطقة رابرين، قال: انه لشرف كبير لي ان اكون بينكم اليوم، اشكركم على حفاوة الاستقبال.

واكد ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيقدم كلما يستطيع لدعم القطاع الصحي لمواجهة انتشار فايروس كورونا في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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