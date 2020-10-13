النزاهة : دققنا اكثر من 120 الف استمارة كشف للذمة المالي

2020/10/13 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، عن انجاز اعمال تدقيق اكثر من 120 الف استمارة كشف للذمة المالية للتقصي عن حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع خلال الاعوام الخمسة الماضية بينهم عدد من الوزراء ومن بدرجتهم وأحيلت ملفاتهم على القضاء.وقال مدير الدائرة معتز العباسي في حوار تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن […]

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