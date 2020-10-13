ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية مخالفة عند مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية

2020/10/13 | 11:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم

الثلاثاء الموافق٢٠٢٠/١٠/١٣ عن قيام قسم

التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك

المنطقة الشمالية و بالتعاون مع شرطة

الكمارك من ضبط شاحنة محملة ( دجاج مجمد

،بزاليا، صدر د

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