2020/10/13 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، النقاط الخلافية في الدستور، وأبرزها المادة 140، التي تُعد المادة الأساسية في العلاقة بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “النقاط الخلافية في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية تحدد اهم القضايا الخلافية وتؤكد المادة 140 ابرزها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية تحدد اهم القضايا الخلافية وتؤكد المادة 140 ابرزها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).