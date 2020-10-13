المالية النيابية: الرواتب ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الحالي

2020/10/13 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية عدم موافقتها على قانون تمويل العجز المالي دون تقديم مبررات الورقة الإصلاحية، مطالبة الحكومة بإجراءات إصلاحية سريعة عبر الورقة البيضاء لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات.

مقرر اللجنة أحمد الصفار قال في بيان، إن قانون تمويل العجز المالي سيكون بديلا عن الموازنة كونه يتضمن نفقات وديون الأشهر السابقة والمتبقية من السنة الحالية، مبينا أن رواتب الموظفين ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الحالي في حال التصويت على قانون الاقتراض.

وأشار الصفار إلى أن قيمة العجز المالي في القانون تصل لنحو واحد وأربعين تريليون دينار، ولا يشمل عجز الأشهر المتبقية فقط، وإنما يضم ديونا مرحلة أيضا، مشيرا إلى أن وزير المالية تعهد بتقديم ورقة بيضاء للمرحلة الاولى ثم خضراء وصفراء للمراحل التالية.

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