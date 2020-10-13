2020/10/13 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعتمد خياراً بديلاً عن 'الكفيل الضامن' بمنح قروض المشاريع الصغيرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعتمد خياراً بديلاً عن 'الكفيل الضامن' بمنح قروض المشاريع الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).