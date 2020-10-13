الرشيد يعتمد «الضمانة العقارية» بديلاً عن

2020/10/13 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، اعتماده الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة، في حال عدم توفر الكفيل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر قبول الضمانة العقارية في منح قروض المشاريع الصغيرة، في حال عدم توفر الكفيل الضامن".

واوضح ان "هذا القرار جاء لصعوبة توفر الكفيل مما يتعذر على بعض المستفيدين الحصول على القرض، علما ان المصرف اعلن وفي وقت سابق عن منح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين تصل الى ٢٠ مليون".

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