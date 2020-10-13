كربلاء يتعاقد مع 16 لاعباً استعداداً لموسم اليد الجديد

2020/10/13 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..تعاقد نادي الكربلاء الرياضي، مع 16 لاعباً استعداداً لمنافسات الموسم الجديد لدوري كرة اليد الممتاز.

وقال مشرف الفريق حسين علي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الإدارية لنادي كربلاء تعاقدت مع اللاعبين: احمد هاشم وحيدر كوكب ومحمد إبراهيم وأكرم محمد وهيثم يوسف وحسن كوكب وامير احمد وعماد ستار وعلي الدر وحسين علي خضير وحسين كوكب ومحمد مشعان وحسين عبد الامير ( السويدي ) ومنتظر قيس ومنتظر ناظم وحسن السهلاني”.

واوضح ان “هذه التعاقدات تعد الخطوة الاولى للفريق من اجل الاستعداد للموسم الجديد، حيث ساشرف على الفريق فيما سيكون الكابتن علي مهدي مديرا للفريق ويقود الفريق الكادر التدريبي المكون من الكابتن كوكب حسن مدربا وإحسان علي مدرب مساعد وعلي عبد الامير مدرب للحراس”.

يذكر ان الدوري المنتاز سينطلق في الاول من تشرين الثاني المقبل.



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