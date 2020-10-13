اسعار النفط ترتفع لتنقذ برنت فوق الـ40 دولارًا

2020/10/13 | 11:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائرها التي منيت بها الجلسة السابقة، ليحافظ برنت على مستوى فوق 40 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط يقترب أيضا من 40 دولارا للبرميل.

ومُنيت الأسعار بخسائر 3% تقريبا في الجلسة السابقة مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات المتحدة وليبيا، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 5% هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتات إلى 39.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.00 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتات أيضا الي 41.87 دولار للبرميل.

وتتعرض أسعار النفط لضغط نتيجة مخاوف من عودة إمدادات بينما تثير زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الغرب الأوسط الأميركي وأوروبا القلق حيال نمو الطلب على الوقود مما يمثل تحديا لمنظمة أوبك وحلفائها فيما يُعرف بأوبك+.

ومع عودة العمال لمنصات الحفر في خليج المكسيك بالولايات المتحدة عقب الإعصار دلتا وكذلك عودة العمال في النرويج للحفارات بعد إنهاء إضراب، تتجه الأنظار لليبيا وهي عضو في منظمة أوبك عقب رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة.



وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا يوم الإثنين 355 ألف برميل يوميا.

وقلصت أوبك+ الإمدادات دعما للأسعار وسط جائحة كورونا وتخفض الإمدادات بواقع 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول.



وتجتمع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة يوم الإثنين المقبل.

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