مقترح لتأسيس شركة نفط في إقليم كردستان.. تفاهمات

2020/10/13 | 11:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراقترح وزير النفط إحسان عبد الجبار، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.

قدم وزير النفط مقترح تأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان ترتبط إداريًا برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية

وقال عبد الجبار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية، للتوصل إلى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأضاف أنه "قدم مقترحًا لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم، وترتبط فنيًا وإداريًا برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة".

وأشار إلى أن "هناك تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقًا للدستور"، موضحًا أن "الإقليم يمتلك الروح الإيجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية بالإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية".

ولفت إلى "وجود مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم"، مشيرًا إلى أن "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد".

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