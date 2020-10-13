راموس لديه عرضان من يوفنتوس وباريس سان جيرمان

2020/10/13 | 11:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب الإسباني لديه عرضان من يوفنتوس وباريس سان جيرمان لذا على ريال مدريد أن يتحرك الآن إذا أراد الحفاظ على راموس.

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